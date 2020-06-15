Он «позеленел» из-за железа.

В ночь на 15 июня в небе над Австралией сняли небесный объект, который оставлял за собой зеленый след, пишет Daily Star.

Явление заметили сразу в нескольких частях страны. Рене Сайерс из Университета Кёртина заявила, что это естественный объект — возможно, космический мусор. Астрономы считают, что увиденное могло быть астероидом 2002 NN4, который должен был пролететь рядом с Землей 14 июня в 23:20 по местному времени. По оценкам ученых, он должен был достигать размера шести футбольных полей, а его диаметр — 570 м.

Эксперт Глен Нейгл со станции слежения в Канберре заявил, что зеленое свечение вызвано большим содержанием железа. Он также отметил, что ежедневно на Землю падает около 100 тонн космического мусора. Обычно люди не замечают эти явления, однако бывают и случаи, когда объекты даже небольшого размера оставляют яркие следы в небе.