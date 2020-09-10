В августе расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов сократились на 41 процент по сравнению с предыдущим месяцем. Такой вывод опубликован на сайте Счетной палаты.

Если в июле на эти цели переведено 190,5 миллиарда рублей, то в следующий период — только 112,1 миллиарда, то есть почти в половину меньше. В целом по итогам первых восьми месяцев наблюдается существенное отставание от планов — 1,059 триллиона рублей из 2,189 триллиона (48,4 процента), которые следует потратить за весь год.

Самыми исполняемыми аудиторы признали нацпроекты «Здравоохранение» (62,5 процента) и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (60,9 процента). Почти без денег остался нацпроект «Цифровая экономика», где на текущий момент выделено лишь 17,8 процента средств.

В общей сложности после завершения восьми месяцев у шести нацпроектов исполнение находится на уровне менее 50 процентов, однако некоторые федеральные проекты получили заметно больше средств.

Так, в нацпроекте «Здравоохранение» федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» выполнен на 100 процентов, а в «Демографии» (51,9 процента) на 94,7 процента профинансирован проект по формированию системы мотивации к здоровому образу жизни. Также на проект «Популяризация предпринимательства» выделено 80 процентов средств, а на проект по сохранению лесов (часть нацпроекта «Экология») — 83,5 процента.

Ранее аудиторы Счетной палаты пришли к выводу, что главной проблемой в реализации российского национального проекта «Наука» является нехватка финансирования.