Кризис, вызванный пандемией и связанным с ней падением нефтяных цен, вызвал пролонгацию нацпроектов на очередные шесть лет — с 2024-го до 2030-го. Это значит, во-первых, что власть от них не отказывается, хотя, возможно, отредактирует их по-новому, в рамках выработки новой фишки — «национальных целей». Во-вторых, это первая ласточка с вестью о том, что Путин готов бороться за президентское кресло и в 2024 году.

Чего в нацпроектах больше — пиара, политики или стремления улучшить качество жизни россиян? На разных этапах доля названных компонентов в них разная. Прямо сейчас, когда их реальная реализация фактически заморожена, — это пиар и политика. Но они будут реализовываться.

Не потому, что нацпроекты — это ускоренное развитие, в частности, образования, здравоохранения и науки, а власть испытывает угрызения человеколюбия. Для власти нацпроекты — это ответ на отставание России от развитых стран. Альтернатива — ускорение в отставании — это очевидный геополитический проигрыш. Для власти же именно геополитика — тот звук горна, игнорировать который она не может.

Но на те же нацпроекты, предусматривающие приоритетное развитие человеческого капитала, можно взглянуть иначе. Для общества это эрзац-модернизация. Модернизация — потому что ключ обновления в экономике, управлении, социальной структуре те же нацпроекты. Приставка же «эрзац» возникает, чтобы не было путаницы с той модернизацией, о которой мечтал, если судить по его первому президентскому посланию, Дмитрий Медведев. Тогда, в ноябре 2009 года, он обещал накопить «первый в нашей истории опыт модернизации, основанной на ценностях и институтах демократии». Сегодня это не просто нереализованный лозунг, а откровенная крамола. Ни модернизация, ни тем более демократия теперь в России, мягко говоря, не в моде, хотя по сути нацпроекты — это попытка решить задачи модернизации, но без упора на развитие демократии и демократических институтов, то есть «эрзац-модернизация».

Сказанное означает, что у таких нацпроектов, как развитие науки, образования, здравоохранения, есть шанс стать прологом к настоящей модернизации. Так что их реализация не пиар власти, а очень важная задача. Они не должны разделить судьбу правительственной Концепции долгосрочного развития России до 2000 года, с оглушительным треском проваленной. Или первого майского указа 2012 года, не выполненного, как засвидетельствовал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, по важнейшим показателям. Пока с реализацией большие проблемы. ВВП падает, бюджет дефицитен, а без денег нацпроекты не растут. И есть риск того, что при реализации в нацпроектах будут теряться их непосредственно модернизационные составляющие.

В целом же заявленная пролонгация нацпроектов требует большей структуризации. Первый приоритет — это уровень жизни населения. Во власти уже готовы внести в программу нацпроектов две новые важные цели: рост доходов населения и повышение пенсий выше уровня инфляции. О масштабе стоящих задач дают представления следующие цифры: если взять за точку отсчета 2013 год (это год до санкций, до стагнации 2014 года, закончившейся кризисом 2015 года, да и вообще год, относящийся к «исторически традиционным» — когда-то в СССР любили сравнения с 1913-м), то в 2020 году наши реальные доходы, как считает, например, Наталия Орлова из Альфа-банка, будут на 15% ниже.

Второй приоритет — прямо не связанные с увеличением наших доходов нацпроекты с упором на их модернизационный потенциал.