Нынешняя национальная катастрофа США вызвана (или спровоцирована) прежде всего неудачной иракской авантюрой: это сейчас как бы из серии очевидного. И книга, которая только что вышла в Америке, хороша не только тем, что подробно анализирует, как и кем принимались решения о начале интервенции в Ирак в марте 2003 года. Она еще и провоцирует дискуссию на темы о том, что дело ведь не только в неадекватности тогдашней правящей команды — Джорджа Буша и прочих. Есть причины поглубже, типа «а откуда берется неадекватность»…

Речь о работе Роберта Дрейпера "Начать войну. Как администрация Буша втянула Америку в Ирак" (To Start a War, by Robert Draper). Автор имел дружеские связи с семьей Буш — до момента, когда начал эту книгу писать: тут экс-президент говорить с ним отказался. Другие не отказывались. Дрейпер собрал интервью с сотнями чиновников того времени, что делает текст не всегда читаемым, но весьма полезным.

Давайте посмотрим на цену вопроса глазами человека уже нашего времени — и необязательно американца. К чему привела Америку и мир война в Ираке?

1Самое очевидное: пришел конец иллюзиям 90-х годов насчет того, что теперь в мире есть единственная сверхдержава, которая этим миром рулит. Потому что сверхдержава показала всем, что войну-то с очевидно слабым противником она выиграть может (не то что в Индокитае 60-70-х годов прошлого века), но такая победа уничтожает еще и победителя. 2Оказалось, что и ближайшие союзники (Германия и Франция), и вполне тогда доброжелательные партнеры (Россия) в такой ситуации могут иметь свою точку зрения и, если нужно, Америку игнорировать. 3Получилось так, что, оккупировав страну (то есть Ирак), Америка, со всей ее финансовой и прочей мощью, оказалась не способна сделать эту страну счастливой и процветающей. Значит, политическая система и система ценностей США (и Запада) на экспорт не годятся, что наводит на правильные мысли и действия десятки государств по всему миру. То есть оказалось, что без Америки не только можно, а нужно обходиться. 4И есть пока не очень исследованный вопрос насчет нынешнего раскола и идейного развала американского общества, всей системы управления, не говоря о финансах, — а случилась бы со страной эта катастрофа, если бы не иракская авантюра? В любом случае Ирак тут внес существенный вклад.

Книга Дрейпера показывает нам прежде всего чисто случайный вроде бы сюжет: деградацию американской разведки. Оказывается, в конце 90-х ЦРУ имело проблемы с администрацией Билла Клинтона, вплоть до перспективы раздела агентства на несколько частей. Но тут случился теракт 11 сентября 2001 года, и у тогдашнего главы ведомства, Джорджа Тенета, возникли надежды на возрождение влияния.

Кстати, провалы ЦРУ в 90-х имели свои, и очень разные, причины, но дальше сложилась смешная ситуация — именно на Ближнем Востоке (как выявилось по итогам всего иракского сюжета) возникла нехватка умных и способных специалистов. А тут Тенету потребовалось доказать недоказуемое — что иракский лидер Саддам Хусейн состоял в тайном альянсе с «Аль-Каидой»*, устроившей теракт 11 сентября, и что он готовил против США оружие массового поражения.

А как ведет себя плохая разведка в таких случаях? Изготовляет фальшивки и просит им верить. Кстати, ситуация по сравнению с 2003 годом не сильно изменилась, жалкая история с «российским вмешательством в американские выборы» тоже строилась на откровенно негодном материале. В общем, умная разведка экономит государству большие деньги, глупая создает громадные проблемы.

Но провал одного ведомства — это все-таки частность. Никакой иракской катастрофы не было бы, если бы лично Джордж Буш и люди, которых он назначил на ключевые посты, не требовали от ЦРУ ту самую фальшивую информацию. Да, Тенет превратил свою контору в агентство, «продающее публике» идею того, что Саддам — угроза для США. Но его буквально вынуждали к тому все ключевые персонажи той эпохи — замминистра обороны Пол Вулфовиц и его начальник Дональд Рамсфельд, вице-президент Дик Чейни и прежде всего сам президент.

Почему они это делали: потому что были идеологами глобализма, то есть ничем не сдерживаемого американского лидерства во всем мире. Еще на прежних своих должностях, в конце 90-х, они добились принятия конгрессом «Акта освобождения Ирака», создали комиссии, которые, собственно, и обвиняли ЦРУ в том, что оно не замечало «угрозы» со стороны Ирака (а заодно и Ирана с Северной Кореей). Ну а когда террористы ударили по Нью-Йорку, страна впала в неконтролируемую истерику, которой все эти люди просто не могли не воспользоваться.

Что касается Буша, то для него, согласно книге, Саддам был не просто чудовищем, а таким, что оставлять его у власти было немыслимо. И прочих неправильных иностранных лидеров — тоже: наконец-то пришел час для Америки показать, что она теперь та самая единственная сверхдержава.

Результат: по словам Дрейпера, в администрации не было ни единой дискуссии о том, начинать ли войну в Ираке. Разговоры шли только о том, когда и как.

А что это за ситуация, когда у власти находятся люди с какими-то готовыми идеями, а от их подчиненных требуется лишь подобрать те — и только те — факты, которые этим заранее заданным идеям соответствуют? (Кстати, сегодня в США происходит то же самое, но по большей части в отношении Китая; вчера подобное творилось против России.)

Так вот, когда идеи задаются заранее, а факты им обязаны соответствовать, — это называется невежеством и деградацией правящего класса державы. А также деградацией ее образованного класса в целом. И если президентов, премьеров или королей можно как-то поменять, то нацию в целом — посложнее. Эта мысль мелькает в откликах на книгу Дрейпера: «наше общество — антиинтеллектуальное», «школы, которые делают вид, что преподают историю, социологию, культуру» чаще собирают деньги и дают за них иллюзию образования…

Про деградацию образования в США и союзных им странах начали всерьез говорить в 90-е, откуда, как видим, растут корни «иракской» и прочих проблем. И закончится этот разговор нескоро.

*Террористическая организация, запрещенная в России.