Прием заявок на четвертую премию Русского географического общества (РГО) начался в понедельник, 17 февраля. Об этом рассказали «Известиям» представители организации.

Всего награды выдадут в восьми номинациях: «Лучший научный проект», «Лучший историко-культурный проект», «Лучший образовательный проект в области географии», «Лучшая экспедиция по России», «Лучший природоохранный проект», «Лучший медиапроект», «Лучший молодежный проект» и «Лучший туристический проект».

В Русском географическом обществе подчеркнули, что заявку на участие в премии могут подать граждане или организации любой страны мира, если их проекты посвящены России. Победитель в любой номинации получит денежный приз в размере 500 тыс. рублей.

Ранее, 6 февраля, РГО начало прием заявок на получение медиагрантов. Максимальный размер выплат составит 1,8 млн рублей. Грантовая система РГО направлена на создание фильмов, блогов, телепередач, роликов и других мультимедийных проектов, тематика которых созвучна работе организации.