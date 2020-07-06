В России стартовало проведение самого массового единого государственного экзамена (ЕГЭ) — по русскому языку. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

3 июля, как сообщал «Рамблер», начался основной период сдачи ЕГЭ. Около 714 тысяч человек зарегистрированы на участие в нем. Сегодня началось проведение экзамена по русскому языку — самого массового ЕГЭ, необходимого при поступлении в вуз на любое направление подготовки.

Свыше 671 тысячи человек подали заявления на участие в нем. Около 618 тысяч из них — выпускники 2020 года. Проведение экзамена разделено на два дня во избежание скопления большого числа участников в экзаменационных пунктах. Более 428 тысяч человек будут сдавать его 6 июля, около 243 тысяч человек — 7 июля.

Экзаменационная работа по русскому языку содержит 27 заданий. На их выполнение отводится 210 минут. Минимальный проходной балл — 36. Участники узнают свои результаты не позже 20 июля, если сдают экзамен 6 июля, и не позднее 23 июля, если будут сдавать его 7 июля.