Борьба за таунхаус и желание собрать все эфиры привели к тому, что на проекте стало гораздо больше ссор и разборок. Две молодые мамочки Александра Черно и Ольга Рапунцель начали подкалывать и цеплять друг друга. Так, сначала Оля сказала, что не считает кесарево сечение настоящими родами, а Черно в ответ заявила, что ставит интересы и спокойствие ребёнка выше пафоса и хвастовства.



Александра рассказала подписчикам, что на проекте их с Йосей и Стефаном встретили скромно, без салютов, пышного праздника и огромных букетов. А всё потому, что молодые родители сами так попросили, чтобы не напугать малыша. Девушка намекнула, что дорожит спокойствием Стефана в отличие от Ольги Рапунцель, которая пышной и громкой встрече была только рада.



Многие зрители и подписчики посчитали, что Саша пытается выставить себя в более выгодном свете, чем есть на самом деле. К примеру, говоря о спокойствии малыша, многие не понимают, зачем тогда Саше нужно было возвращаться на телепроект, ведь здесь постоянно играет громкая музыка и часто скандалят соседи.