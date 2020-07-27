В российских северных водах зафиксировано нетипичное цветение воды. Из-за высоких средних температур, раннего таяния льда в морях аномально размножился планктон. Об этом рассказал глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Цветение замечено в Белом, Баренцевом, Карском, Чуковском, Восточно-Сибирском, а также в море Лаптевых.

«Моря сейчас, если смотреть на спутниковые карты, будто зацвели. Это явное указание, что планктона очень много. И это необычно в конце июля», — пояснил эксперт

Он также указал на позитивные моменты этого процесса -фитопланктон дает пищу рыбам и поглощает углекислый газ, который способствует глобальному потеплению.