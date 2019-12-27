Администрация театра «Современник» перенесла время начала прощания с его художественным руководителем Галиной Волчек с 11 часов утра на 9 часов утра 29 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе театра. По её данным церемония будет продолжаться с 9 утра до 12:30. После этого, в два часа пройдут похороны Волчек. Она будет погребена на Новодевичьем кладбище.

29 декабря в 9 утра двери нашего театра откроются для всех желающих проститься с Галиной Волчек, — передаёт РИА Новости сообщение пресс-службы.

Кроме того, 29 декабря с 7 до 14 часов будет закрыт для автомобилей Чистопрудный бульвар со стороны «Современника».

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