Начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой генштаба Турции Яшаром Гюлером обстановку в Сирии и текущую ситуацию в Ливии, сообщили в Минобороны России.

«Восьмого июля состоялся телефонный разговор между начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии Герасимовым и начальником генерального штаба вооруженных сил Турции генералом армии Гюлером. Стороны обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике и текущую ситуацию в Ливии, а также вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран», — говорится в сообщении.