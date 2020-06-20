Начальник генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос заявил о готовности вооруженных сил реагировать и предотвращать любые действия Турции и «сжечь» того, кто вторгнется в страну. Как сообщает телеканал Open, Флорас заявил об этом во время встречи с аккредитованными в Минобороны корреспондентами.

«Неделю назад начальник генштаба генерал Флорас прыгал с парашютом вместе с другими представителями вооруженных сил, направив послание предупреждения Турции. Теперь, говоря о турецкой агрессивности в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, он не оставил никаких сомнений в том, как ответят греческие вооруженные силы в случае, если Турция нарушит греческий суверенитет — «Того, кто ступит на греческую землю, мы вначале сожжем, а затем будем спрашивать, кто это», — сообщает телеканал.

Генерал не исключил возможности военного конфликта, если Турция переступит «красные линии», полагая, что в таком случае столкновение расширится.

«Военный конфликт является вероятным. Никто не может исключить его. Если произойдет что-то такое, это не ограничится одной точкой, это расширится немедленно. Невозможно, чтобы произошло что-то в Кастелоризо и не распространилось повсюду», — цитирует телеканал слова генерала.

Кастелоризо является самым удаленным островом Греции. Он оказался в центре споров Греции и Турции о разграничении морских зон и определении исключительной экономической зоны. Как заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, маленький остров Кастелоризо площадью в 10 квадратных километров, который находится в двух километрах от побережья Турции и на расстоянии 570 километров от греческого континентального государства, не может иметь континентальный шельф или ИЭЗ площадью в 40 тысяч квадратных километров. Турецкие чиновники считают недопустимым, что остров создает зону морской юрисдикции в 4 тысячи раз больше, чем его собственная площадь.

Телеканал называет заявление «посланием решительности» в адрес Турции.

«Кто нападет на греческие вооруженные силы, заплатит очень большую цену, и это знают соседи. (Президент Турции Тайип – ред.) Эрдоган делает то, что он говорит. И мы делаем то, что мы говорим. Мы знаем, что сделаем и на Эвросе (пограничный район с Турцией — ред.), и на островах, и в открытом море», — заявил начальник генштаба.

Телеканал приводит также слова премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса в ходе саммита Евросоюза 19 июня: «Парадоксально обсуждать санкции против России за Украину и не обсуждать нарушение суверенных прав государств-членов Европейского союза, Греции и Кипра». Премьер призвал обсудить этот вопрос на июльском саммите, который пройдет в очном режиме в Брюсселе.

Греция считает, что Турция пытается присвоить часть греческой исключительной экономической зоны. В частности, в правительственной газете Турции была публикация о предоставлении турецкой госкомпании ТРАО лицензии на исследования и эксплуатацию ряда морских участков, которые, по данным МИД Греции, расположены на континентальном шельфе Греции.

До этого в конце ноября 2019 года президент Турции Тайип Эрдоган и Файез Саррадж, глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии, контролирующего лишь часть территории страны, подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании, касающемся морских зон. В Греции называют меморандумы незаконными и утверждают, что они не имеют какой-либо силы, нарушая суверенные права Греции. Афины добиваются от международного сообщества признания их ничтожными. Турция заявила, что все соглашения соответствуют международному праву.