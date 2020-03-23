СПОРТ

Начальник футбола: глава FIFA Джанни Инфантино отмечает 50-летие

11:35 23/03/2020

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Президент FIFA Джанни Инфантино отмечает 50-летие, он занял свой пост четыре года назад, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Анастасия Лиходедова.

Это самый главный момент в карьере Джанни Инфантино. 2016-й год. Его избирают президентом Международной федерации футбола. Швейцарец принимает поздравления и тут же со сцены анонсирует большие изменения.

«Мы перезагрузим имидж FIFA. Я хочу построить новую футбольную эру, где футбол будет в центре. Футбол прошел через темные времена, но сейчас все закончилось. Призываю всех сотрудничать и благодарю вас», – сказал Инфантино.

Как мировой футбол Изменил Россию

Инфантино принял федерацию в руинах. Прежде всего имиджевых. За 17 лет правления его предшественника Йозефа Блаттера организация погрязла в коррупции, начала терять спонсоров и фактически утратила доверие и уважение всего мира. Инфантино мгновенно взялся за исправление ситуации. Вычистил из рядов ФИФА всех, кто хоть как-то был замешан в скандалах, и ввел в организации концепцию полной финансовой прозрачности. Ну а затем руки дошли и до самого футбола. А точнее, чемпионата мира.

«Команд на футбольном празднике будет намного больше. Ну а почему бы и нет? Сейчас XXI век, и Кубок мира должен соответствовать времени. XX век позади, будущее наступило. Футбол – это не только Европа и Южная Америка, футбол глобален», – заявил новый глава федерации.

Уже на мундиале 2026-го года выступят 48 команд вместо 32, как сейчас. Но все-таки самым важным для Инфантино был чемпионат мира 2018 года. Он проходил в России, и был первым для Джанни в качестве президента FIFA. Всю подготовку он держал на личном контроле, постоянно прилетал в Россию и неоднократно встречался с президентом страны Владимиром Путиным. Проделанной работой Инфантино остался доволен.

«Сегодня взоры всего мира обращены на Россию. Россия готова принять у себя весь мир и провести праздник спорта. Работа, проделанная в области подготовки, поражает. Это стадионы, аэропорты, гостиницы – все на высшем уровне. Я особенно отмечу гостеприимство. Болельщики будут чувствовать себя как дома», – оценил подготовку к чемпионату мира Инфантино.

И это действительно было так. Российский мундиаль официально признали лучшим в истории. Он стал первым чемпионатом мира, на котором опробовали систему видеоповторов, что так же было инициативой Инфантино. Но это уже дело прошлого. Теперь Джанни взялся за изменение правил футбола, в частности офсайда. И это предложение наверняка получит одобрение – пока Инфантино еще не ошибался.





Анастасия Лиходедова