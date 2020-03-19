Как сообщает портал Mpravda.com, «оспортивленная» модификация, которая пока будет доступна только на аргентинском рынке, создана на базе хэтчбека Sandero в комплектации Zen. Среди отличительных черт версии GT Line — накладки на порогах, хромированный диффузор в заднем бампере, корпуса зеркал бокового обзора серебристого цвета. Помимо этого, авто в исполнении «под спорт» может похвастаться затемненными фонарями, большим спойлером на двери багажника, шильдиками с названиями версии на корме и, наконец, легкосплавными колесными дисками эксклюзивного дизайна на 16 дюймов.

Интерьер Sandero GT Line выглядит оригинально благодаря декоративным элементам синего цвета и кожаной обивке руля. В салоне появился информационно-развлекательный комплекс с тачскрином и четыре «эйрбега».

«Для оснащения спортивной модификации используется стандартная 1,6-литровая бензиновая «четверка» с отдачей 115 л.с. (пиковый крутящий момент — 156 Нм). Силовой агрегат сочетается не только с 5МКПП, но и с вариатором. Причем у автомобилей с CVT дополнительно есть: ассистент при подъеме, ESP и антипробуксовочная система», — отмечает издание «Новые автомобили».

Стоимость Renault Sandero GT Line с механической трансмиссией в Аргентине — 995 100 местных песо, что в пересчете по текущему курсу эквивалентно 1 257 000 рублей. За «пятидверку» с вариатором просят 1 053 000 песо, то есть примерно 1 328 000 рублей.

Напомним, «обычный» модернизированный Sandero можно купить минимум за 888 900 песо, то есть около 1 123 000 рублей, а модификация с 2-литровым мотором обойдется в 1 150 000 песо (т.е. 1 455 000 рублей). Возможно, через некоторое время «Сандеро» в исполнении GT Line доберется и до других стран.