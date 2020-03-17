В салоне Renault Duster появились переработанная передняя панель и современный информационно-развлекательный комплекс, поддерживающий Apple CarPlay и Android Auto. По мнению производителя, такие доработки должны полностью изменить восприятие кроссовера потенциальными покупателями.

Под капотом индийского Renault Duster теперь устанавливается 1,3-литровый 156-сильный турбомотор TCe, разработанный альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi и Daimler, которым также оборудованы седаны и хэтчбеки Mercedes-Benz A-Class, B-Class, а также CLA. Кроме того, аналогичный силовой агрегат ставится на компактный Mercedes-Benz GLA и новейший вседорожник Mercedes-Benz GLB.

Примечательно, что версия мотора 1,3 TCe выпускается в нескольких вариантах мощности: от 115 до 160 лошадиных сил. В России отдача такого ДВС ограничена отметкой 150 л.с. На Renault Duster «движок» выдаёт 156 л.с. и имеет пиковый крутящий момент в 250 Нм. В качестве трансмиссии для него предлагается 6-скоростная «механика» и вариатор CVT. Привод — передний.

«Помимо этого, в моторную гамму обновленного Renault Duster входит атмосферный агрегат объемом 1,5 литра на 106 л.с. в паре с МКПП или вариатором, а также турбодизель аналогичного объема мощностью 110 л.с.», — сообщает издание «Новые автомобили».

Обновленные вседорожники уже поступили к дилерам Renault в Индии. Цены на новинку стартуют от 849 000 рупий (от 847 000 рублей).