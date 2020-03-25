Стандартная версия паркетника длиной 4 550 мм, шириной 1 825 мм, высотой 1 725 мм, с колесной базой 2 720 мм предлагается в шести вариантах исполнения, а «растянутый» T5L с тремя рядами сидений, длина которого составляет 4 780 мм (плюсом 230 мм), доступен в четырех комплектациях.

«Под капотом аналога Renault Koleos устанавливается 1,5-литровый 150-сильный турбомотор или наддувный агрегат объемом 1,6 литра на 204 л.с. В качестве трансмиссии для первого ДВС ранее предлагались 6-ступенчатая МКПП или вариатор CVT. После рестайлинга для паркетника с базовым двигателем появилась комплектация с классическим 6-диапазонным автоматом», — сообщает издание «Новые автомобили».

Топовый двигатель по-прежнему сочетается с 7-диапазонным преселективным «роботом». Привод во всех варианта исполнения — только передний.

В арсенале обновленного Dongfeng T5 имеется: кнопка запуска двигателя, климат-контроль, электронный «ручник», цифровая «приборка» с диагональю 12,3 дюйма, информационно-развлекательный комплекс с огромным вертикальным сенсорным экраном, камеры видеообзора на 360 градусов, а также адаптивный круиз-контроль с системой предотвращения столкновений.

Цены на новинку в Китае варьируются от 69 900 до 176 900 юаней (от 778 000 до 1 970 000 рублей).