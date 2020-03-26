Автомобиль пользуется огромной популярностью. Очередь за новинкой растянулась на несколько месяцев. Ажиотажный спрос обусловлен его сравнительно невысокой стоимостью наряду с отличным качеством сборки. Так, в Индии цены на Hyundai Venue стартуют с отметки в 620 тысяч рублей в пересчете по актуальному курсу.

На местном рынке до последнего времени паркетник был доступен с тремя вариантами моторов: атмосферным двигателем на 1,2 литра и 83 л.с., турбированным объемом 1,0 литра с отдачей 120 л.с. и 1,4-литровым 90-сильным дизелем. В качестве трансмиссии для базового ДВС предлагается 6-ступенчатая МКПП или вариатор CVT, а для наддувных моторов — 7-ступенчатый преселективный «робот». Привод — передний.

Теперь Hyundai Venue получил более современный турбодизель объемом 1,5 литра мощностью 100 л.с., который в настоящее время устанавливается на местный Kia Seltos.

Напомним, в США модель доступна с безальтернативным бензиновым «движком» на 1,6 литра, выдающим 115 л.с.

«Уже в базовой комплектации Venue оснащен шестью подушками безопасности, штатной аудиосистемой и кондиционером. В топовых версиях предусмотрены: двухцветная окраска кузова, контрастные элементы отделки салона, иная решетка радиатора, колеса на 17 дюймов, климат-контроль, светодиодная оптика, камера заднего вида и люк с электроприводом», — сообщает издание «Новые автомобили».