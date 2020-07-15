Басманный суд Москвы в среду вечером начал избирать меру пресечения врачам, имеющим отношение к торговле младенцами. По версии следствия, несколько медработников связаны со скандалом зимой этого года, когда квартире в городском округе Одинцово были обнаружены один мертвый и трое живых новорожденных. Все они были рождены суррогатными матерями и предназначены для усыновления за границу.

Первым суд рассмотрел ходатайство об аресте врача-эмбриолога Тараса Ашиткова. Процесс засекретили, так как в нем фигурирует смерть ребенка. Судя по статье УК, фигурирующий в деле (торговля несовершеннолетними), сделка по младенцам не была зарегистрирована законным образом.

Выяснилось, что Ашитков родом из Саратова, работал в медицинском центре NGC, ранее не судим. Задержали его вчера как и ещё троих врачей.

Суд арестовал Ашиткова до 14 сентября.