СПОРТ

Началась экипировка российской команды, которая поедет на Зимние юношеские Олимпийские игры

22:55 27/12/2019

Экипировка российской команды, которая в начале января отправится на III-и Зимние юношейские Олимпийские игры, началась в Москве. В Швейцарию поедут спортсмены от 14 до 17 лет, передает «МИР 24».

Экипировка выполнена в традиционной цветовой гамме – темно-синий, красный и белый цвета. Графических символов всего два – пятиконечная звезда с триколором в центре, а также анаграмма с названием города, где будут проходить юношеские олимпийские игры – Лозанна.

«Это очень вдохновляет, ты понимаешь, что ты приехал не просто выступать – ты представляешь свою страну, родину, что на тебя возлагают большие надежды», – заявила скелетонистка Полина Тюрина. «Отличная форма, удобная, теплая, практичная», – добавил скелетонист Дмитрий Гревцев.

Комплект экипировки включает 43 элемента одежды и обуви, в том числе спортивную сумку и чемодан. Олимпийскую форму в общей сложности получат 196 спортсменов и члены делегации. Зимние юношеские Олимпийские игры стартуют в Швейцарии 9 января.



