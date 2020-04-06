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Замминистра Минпромторга Дмитрий Овсянников устроил скандал, когда при входе в аэропорт Ижевска у него попросили документы и билет на самолет. Эту процедуру объяснили текущей ситуацией с распространением коронавируса в стране и отметили, что пускают в здание только пассажиров. Эта процедура возмутила чиновника.

В аэропорту Ижевска заместитель министра промышленности и торговли России Дмитрий Овсянников устроил скандал, за что на него был составлен административный протокол. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников в аэропорту Ижевска прошел мимо контроля, отказавшись показывать документы и посадочный билет. При просьбе показать документы он начал выражаться нецензурной бранью.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 тыс. рублей или до 15 суток ареста.

Сам же замминистра объяснил свои действия тем, что никогда раньше не сталкивался с проверкой посадочного талона при входе в аэропорт.

«Впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт Ижевска — это, что называется, перегнуть палку», — отметил Овсянников, цитирует «Лента.ру». В то же время он заверил, что выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности, а в Ижевск ездил, чтобы навестить отца.

Дело в том, что перед входом в аэропорт Ижевска Овсянникова попросили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз. Также из-за ситуации с распространением коронавируса по всей стране замминистра попросили предъявить посадочный талон, сообщил ранее телеканал Рен ТВ.

Такие меры объяснили тем, что из-за пандемии в аэропорт можно войти только при наличии билета на самолет. Но, по данным СМИ, Овсянников отказался это делать и направился сразу к стойке регистрации, после чего его задержали.

В пресс-службе Минпромторга в ответ на сообщения о происшествии пообещали, что проведут внутреннее расследование.

«Правовую оценку случившемуся даст суд, но, разумеется, служебное удостоверение не предназначено для того, чтобы его наличием оправдывать нарушение закона. Более того, оно, как и должность заместителя министра, налагает особую ответственность на государственного служащего за свои действия», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечалось также, что для чиновника такого уровня некорректное отношение к стражам порядка является грубым нарушением кодекса этики госслужащих. Тем более, обратили внимание в Минпромторге, этот инцидент выглядит недопустимым в связи со сложившейся ситуацией, когда в стране с каждым днем фиксируется все больше новых случаев заражения коронавирусом.

«Сейчас как никогда важно, независимо от занимаемого положения, с пониманием относиться ко всем дополнительным ограничениям и предписаниям, которые могут помочь в борьбе с распространением пандемии», — заключили в министерстве.

На понедельник, 6 апреля, в 80 российских регионах зафиксировано 6343 случая инфицирования COVID-19. Из них 406 человек выздоровели, 47 скончались. При этом большинство больных находятся в Москве. Их число составляет 4484 человека.

За последние сутки в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса в 49 регионах страны. Больше всего пациентов выявили в столице — 591 человек. В Московской области положительные тесты на наличие коронавируса сдали 82 человека, Санкт-Петербурге — 35, а Республике Коми зафиксирован 31 новый заболевший. В остальных регионах медики обнаружили менее чем по 20 случаев инфицирования.

Из почти 600 новых случаев, выявленных в Москве, почти 85% заболевших в возрасте до 65 лет, сообщает столичный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Больше всего заболевших от 18 до 45 лет (264 человека), у 70 пациентов от 66 до 80 лет обнаружен коронавирус, этим заболеванием также заразились 23 человека старше 80 лет, 30 детей и 204 человека в возрасте от 46 до 65 лет.

За все время московские врачи вылечили 206 пациентов. Из них 12 человек выздоровели за минувшие выходные, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие выходные еще 12 пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 206 выздоровевших. Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования», — сообщила вице-мэр, добавив, что у выздоровевших пациентов как минимум два повторных теста показали отрицательный результат.

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