Протесты в Минске носили явно провокационный характер и не свидетельствовали о недостоверности итогов голосования на выборах президента Белоруссии, заявил Mpravda.com координатор группы наблюдателей от МПА СНГ, сенатор Олег Мельниченко.

«Выступления носили явно провокационный характер и никак не говорят о недостоверности», — сказал он.

Мельниченко сообщил также, что наблюдатели не испытали проблем с перемещением или связью из-за ночных протестов.

«Сложностей не было. Власти республики сработали очень оперативно и аккуратно. Попытка Майдана не удалась», — сказал он.