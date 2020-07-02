Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве прошло на высоком уровне, считает международный наблюдатель, депутат Палаты депутатов парламента Италии Паоло Гримольди.

«Обычно мы посещаем от 10 до 15 УИК в Москве. Мы посетили 70 мест, где проходило голосование — это рекорд за два года», — сказал он на пресс-конференции.

Гримольди отметил, что у него положительное впечатление от посещения УИК. «В целом все было идеально во всех 70 участках», — заявил он.

При этом, по его словам, были и мелкие недоразумения. «В некоторых случаях председатель УИК не смог сказать нам, кого представляют наблюдатели на УИК, в некоторых случаях не очень ясно было, каким образом осуществляется закрытие урны», — пояснил он.

Итальянский депутат также рассказал, что попробовал полевую кухню на одном из участков.

Согласно представленным в четверг утром в информцентре ЦИК данным после обработки 100% протоколов, за принятие поправок в Конституцию РФ проголосовали 77,92% россиян, против — 21,27%.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.