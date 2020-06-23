Традиционный годовой отчет Банка России был, как всегда, исполнен позитива. Выступившая с ним в Госдуме глава ЦБ Эльвира Набиуллина перечислила цели, на которых в 2019-м регулятор сделал упор: стабильность курса рубля, удержание инфляции на низком уровне, повышение финансовой грамотности населения, накопление золотовалютных резервов. А затем на Центробанк обрушилась критика со стороны депутатов от оппозиционных фракций.

Сводилась она к тому, что действия ЦБ вообще никак не отражаются на экономике: ВВП падает, инвестиции сокращаются, люди нищают, а ведомство Набиуллиной как бы стоит над схваткой и из года в год повторяет свою «инфляционную мантру». В общем, страшно далек банковский регулятор от народа.

В свое получасовое выступление Набиуллина уместила немало самых разных тезисов, но главным видится следующий: «мягкая денежно-кредитная политика не обернётся обесценением зарплат и сбережений наших граждан, а будет способствовать поддержанию инфляции на нашей цели вблизи 4%». Иными словами, как бы Центробанк ни снижал ключевую ставку (а он верен этому курсу), никому хуже не будет.

В последовавших затем депутатских репликах обозначился огромный концептуальный разрыв между тем, что говорила Набиуллина и отношением к ЦБ основных его оппонентов.

Глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, которого уж никак не отнесешь к недоброжелателям Банка России, заметил, что у нас «что-то не так с экономическим ростом», и что «одними только монетарными средствами экономику не поднять». По словам парламентария, на 1 мая на депозитных счетах бизнес-структур находится 26,3 трлн рублей. Эти деньги можно было вкладывать в экономику без всяких процентов, но предприниматели не хотят рисковать, страшась силовых структур, которые отбирают бизнес. И тут ЦБ совершенно бессилен, это проблема не его, а инвестиционного климата. Посыл Макарова был адресовал не Центробанку, а, скорее, правительству, однако на фоне академичного доклада Набиуллиной он прозвучал крайне резко.

А затем грянула прямая критика. В частности, депутат от КПРФ Николай Арефьев напомнил о поставленной президентом Владимиром Путиным задаче: к 2024 году вывести Россию в пятерку экономически развитых государств и сократить бедность в два раза. Этой цели должны подчиняться все институты в нашей стране, заметил Арефьев. На его взгляд, в последние годы правительство и ЦБ сосредоточились лишь на одной задаче – снижении инфляции. В результате замедляются темпы развития экономики и снижается уровень жизни населения.

Опрошенные «» эксперты считают эти претензии необоснованными. Роль и статус нашего Центробанка и не сравнима с позицией того же Федрезерва в Соединенных Штатах, рассуждает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Американская экономика очень сильно зависит от размера ключевой ставки, у нас же – нет. В России это, скорее, очень тонкий инструмент — отвертка, а не кувалда. С его помощью можно влиять на инфляцию, на курс рубля, но никак не на инвестиционную активность. Не надо ставить в вину ЦБ общее неудовлетворительное состояние экономики. А все что касается доходов населения, инвестиционного климата, ресурсов Фонда национального благосостояния, налогов, госрегулирования – это в компетенции правительства, а не ЦБ. «Впрочем, это очень удобно – перевести стрелки на кого-то», — сделал вывод эксперт.

Центробанк не должен развивать экономику: для этого есть бизнес и Минэкономразвития, говорит, в свою очередь, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев. С одной стороны, депутаты, традиционно обвиняющие ЦБ во всех смертных грехах, как правило не слишком профессионально разбираются в экономических реалиях. С другой стороны, продолжает эксперт, этих людей раздражает независимость Банка России: они предпочли бы видеть на его месте обычное министерство, которое бы жестко подчинялось премьеру.

Но надо учесть ряд моментов. Например, тот, что в России во время пандемии коронавируса не рухнул ни один системообразующий банк, что инфляция осталась на отметке в 3% при таргете в 4%, что котировки рубля и акций не обвалились. Сейчас в ЦБ очень сильная команда, ключевые специалисты – выходцы из ведущих российских частных финансовых компаний и банков. У Разуваева, по его словам, только одна претензия к ЦБ: слишком резкое и необоснованное снижение ключевой ставки. Это ведет к падению ставок по вкладам и наносит прямой удар по сбережениям граждан.