Осложнение ситуации с пандемией и распространением нового коронавируса замедлит восстановление российской экономики в четвертом квартале текущего года и в начале 2021 года. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«В условиях осложнения ситуации с пандемией в четвертом квартале и, возможно, в начале 2021 года экономика будет восстанавливаться несколько медленнее, чем мы прогнозировали ранее», — сказала она.

Докризисный уровень

ЦБ ожидает, что российская экономика вернется к докризисному уровню в первом полугодии 2022 года, заявила Набиуллина. «Экономика будет восстанавливаться темпом 2,5-3,5% в 2022 году и 2-3% в 2023 году, и мы по-прежнему ожидаем, что возврат к докризисному уровню произойдет в первом полугодии 2022 года», — сказала она.