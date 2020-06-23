Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе отчёта перед депутатами Госдумы о работе регулятора в прошлом году заявила, что у России есть ресурс для восстановления экономики.

«И экономическая, и бюджетная политика Правительства, и денежно-кредитная политика Банка России сосредоточены на том, как обеспечить возвращение экономики к росту», — приводит её слова пресс-служба Госдумы.

Набиуллина подчеркнула, что экономического спада нам избежать не удастся, но он будет ниже, чем на Западе.

Среди преимуществ России она отметила стабильно низкую инфляцию, низкий госдолг, плавающий курс валют, сбалансированный бюджет и бюджетное правило, снижающее зависимость от цен на нефть.