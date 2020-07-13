Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина прокомментировала слухи о том, что в России готовится деноминация рубля.

«Никакой деноминации в России не рассматривается», — заверила глава Банка России.

«С номиналами купюр все порядке», — также отметила она.

«Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем», — сказала Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Напомним, что на прошлой неделе экономист, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию рубля из-за того, что ЦБ РФ зафиксировал резкий рост наличных денег в стране.

При этом предлагалось ввести коэффициент не как во время деноминации 1998 года — один к тысячи, а скромнее — один к ста.

Некоторые эксперты раскритиковали эту идею, заявив, что это приведет к росту напряжения в обществе в условиях, когда экономика страны пострадала из-за последствий пандемии. Сам Разуваев заявил, что в случае деноминации бутылка воды будет стоить 30-70 копеек, проезд в метро — 50 копеек, да и квартиры перестанут стоить миллионы. Ужин в московской модной ресторации на двоих — 100-150 руб. А за доллар будут давать 60-70 копеек.