Цены на имбирь и лимон нормализуются, они не окажут влияния на инфляцию, заявила в пятницу, 10 апреля, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

«Имбирь не входит в расчет потребительской корзины, Росстат не учитывает его в индексе инфляции, и доля его в потребительской корзине не очень высокая. Доля лимонов тоже не очень высокая, вклад в общий объем инфляции не очень большой», — приводит ее слова «РИА Новости».

Набиуллина напомнила, что в последнее время происходит увеличение импорта имбиря, в частности, из Китая, где экономика восстанавливается. В ЦБ, по ее словам, исходят из того, что постепенно повышенный спрос на эти товары будет уменьшаться, и их дефицита не возникнет.

6 апреля федеральная антимонопольная служба сообщила, что россияне стали жаловаться на подорожание лимонов, имбиря и чеснока. В службе отметили, что рост цен связан с ограничением поставок из-за рубежа на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции и повышением спроса на фоне эпидемии заболевания.

2 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала не верить в эффективность имбиря при лечении коронавирусной инфекции COVID-19.

В марте Набиуллина заявила, что инфляция в России в 2020 году может временно превысить целевой показатель в 4%.

Кроме того, Набиуллина отметила, что нерабочий апрель может стоить для российской экономики порядка 1,5–2% ВВП в 2020 году.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По состоянию на 10 апреля, в России диагностировано 11917 случаев заболевания COVID-19, из них 1786 — за последние сутки. 795 человек вылечились. 94 пациента скончались.