Осужденная в России за контрабанду наркотиков израильтянка Наама Иссасхар освобождена из подмосковной колонии, сообщает ТАСС. В среду Иссасхар была помилована президентом РФ Владимиром Путиным после того, как она подала прошение о помиловании.

11 октября 2019 года Химкинский городской суд Московской области приговорил израильтянку к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Девушку задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево» по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссасхар нашли почти 10 граммов гашиша. По ее словам, наркотик она везла для личных целей, о контрабанде не помышляла.

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