Жительница Москвы потеряла сознание после падения на голову ветки дерева из-за шквалистого ветра. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел в Капотне. Врачи оказывают помощь 35-летней пострадавшей.

Также РЕН ТВ сообщает, что на проспекте Вернадского, рядом с театром им. Н. Сац, ветер согнул фонарный столб пополам и уронил его. Упавшая опора перекрыла пешеходный переход.

Ранее 13 марта стало известно, что ветер повалил в столице несколько деревьев. На тот момент пострадавших не было, но повреждения получили несколько машин.

До 21:00 13 марта в Москве действует «оранжевый» уровень метеоопасности из-за ветра. Ожидаются порывы до 20–25 м/с. Такое же предупреждение действует в Ивановской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.