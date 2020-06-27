Почти 4 тысячи домов подтоплены в 180 населённых пунктах в западных областях Украины их-за наводнения, сообщила в субботу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник МВД Украины ввел чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Европейского союза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения на западе страны.

«По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 27 июня остаются обесточенными восемь населенных пунктов в Ивано-Франковской области. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго… В 180 населенных пунктах (Ивано-Франковской (132), Черновицкой (28), Львовской (13), Тернопольской областях (7) подтоплен 3871 дом», — говорится в сообщении.

Кроме того, в западных областях остаются затопленными 6,4 тысячи приусадебных участков, разрушено 202,3 километра автодорог, повреждено 620 километров автодорог и 259 мостов.

Спасатели за сутки откачали почти 40 тысяч кубометров воды, доставили для населения 790 килограммов продуктов питания и более 9 тысяч литров питьевой воды.