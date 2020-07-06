Пять населенных пунктов Черновицкой области Украины остаются подтопленными после наводнения, которое охватило западные регионы страны, сообщает в понедельник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Министерство иностранных дел Украины попросило страны Евросоюза и НАТО помочь в ликвидации последствий наводнения. Ранее кабинет министров Украины выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны.

«По состоянию на 07.00 (время совпадает с мск) 6 июля на территории западных областей остаются подтопленными пять (было 349 – ред.) населенных пунктов в Черновицкой области; 14 подвалов 47 приусадебных участков. Разрушены 202,5 км автодорог и 95 мостов. Повреждено 549 км автодорог и 213 мостов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего к спасательным работам было привлечено 167 человек и 72 единицы техники.