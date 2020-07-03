Одиннадцать населенных пунктов в западных областях Украины остаются подтопленными из-за паводков, разрушены 202,5 километра дорог и 95 мостов, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациями.

На прошлой неделе МВД Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что из-за непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести. Ранее кабинет министров Украины выделил около 28 миллионов долларов на ликвидацию последствий наводнения в западной части страны.

«По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 3 июля на территории западных областей остаются подтопленными: 11 (было 349) населенных пунктов; 15 (было 14,4 тысячи) домов в Тернопольской области; 81 (было 7,2 тысячи) подвал; 172 (было 22,2 тысячи) приусадебных участка», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате непогоды разрушены 202,5 километра автодорог и 95 мостов. Также повреждено 549 километров автодорог и 212 мостов.

Спасатели за сутки откачали почти 20,5 тысячи кубометров воды, доставили для населения 2,1 тысячи килограммов продуктов питания и подвезли 5 тысяч литров питьевой воды.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекали 563 человека и 195 единиц техники, в том числе один вертолет.