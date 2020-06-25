Почти 300 населенных пунктов подтоплены в четырех областях Украины из-за непогоды, разрушено более 100 километров дорог и 64 моста, сообщила в четверг пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

В понедельник министерство внутренних дел Украины ввело чрезвычайные меры безопасности из-за непогоды в Ивано-Франковской и Черновицкой областях страны. Также интенсивные осадки затронули Львовскую, Закарпатскую и Тернопольскую области. В среду в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям заявили, что от непогоды погибли три человека, еще один пропал без вести.

«Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к осложнению паводковой обстановки… Всего подтоплено 285 населенных пунктов (Ивано-Франковская область — 234, Черновицкая — 37, Львовская — 12, Тернопольская- два)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате непогоды на территории четырех областей подтоплено почти 10 тысяч домов, девять объектов социальной и бытовой сферы. Кроме того, затоплено почти 13,4 тысячи приусадебных участков, разрушено 117 километров автодорог и 64 моста в Ивано-Франковской области. Как отмечается, из-за непогоды повреждено 500 километров автодорог и 135 мостов.

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекали более 1,6 тысячи человек и почти 500 единиц техники.