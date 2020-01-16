СПОРТ

На Юношеских играх определятся лучшие интернациональные сборные

20:50 16/01/2020

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Уникальная особенность Юношеских олимпийских игр – это соревнования смешанных команд, в которых собраны спортсмены из разных стран, отмечает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус.

Призеры получают индивидуальные награды, которые в общий зачет не идут. Потрясающий опыт для молодых ребят, многие из которых впервые оказались за границей. Выступить за одну команду, при этом не зная толком друг друга, разговаривать на разных языках на пути к общей победе. Лучше всех с этой задачей справилась сборная фигуристов из России, Грузии, Эстонии и Японии.

У россиянки Ксении Синицыной это уже вторая медаль на играх в Лозанне. Также во второй раз поднялись на пьедестал и грузинские фигуристы Алина Бутаева и Лука Берулава. По сути, они просто повторили свои программы, а судьи суммировали оценки и выявляли победителей. Кто с кем был в одной команде, решал жребий. Участие – дело добровольное, но кто ж откажется от еще одной олимпийской медали?

«Мне очень понравилось, было очень здорово, классно. Мы молодцы!», «Была очень большая поддержка от команды, и мне было легче кататься», «Спасибо нашей команде, мы лучшие», – говорят юные фигуристы.

Такой смешанный формат на Юношеской олимпиаде есть и у конькобежцев. Так россиянин Александр Сергеев тоже стал олимпийским чемпионом. Его команда, в которую вошли спортсмены из Японии, Австрии и Финляндии, опередила своих соперников почти на две секунды. Еще одна россиянка Валерия Сороколетова со своей командой выиграла бронзовую медаль Игр.

На этих Играх, пожалуй, самая необычная дисциплина в смешанном формате – это хоккей 3 на 3. Каждый игрок представляет свою страну, и ребятам нужно на коленке перед матчами придумать тактику, да и вообще запомнить, кого как зовут. Причем страны заявились в том числе совсем не хоккейные: Мексика, Сингапур и Новая Зеландия. Так что неудивительно, что чемпионами стала команда, в которой играли россиянин Артем Проничкин и белорус Илья Корзун.

Кстати, формат смешанных команд раньше был и на взрослых Олимпийских играх. Продержался он недолго, но факт остается фактом – три Олимпиады подряд. В 1896-м году в Афинах, 1900-м в Париже и 1904-м в американском Сент-Луисе. Тогда спортсмены из разных стран могли объединяться в команды по перетягиванию каната, в конном поло, в парусном спорте, в гребле, в легкой атлетике. Причем тогда они соревновались не между собой, а в общем зачете вместе со всеми. Всего за три Олимпиады смешанные команды завоевали 17 медалей, 8 из которых золотые.

Юношеские олимпийские игры в Лозанне продлятся до 22 января. Сейчас в общем медальном зачете лидирует сборная России. На ее счету 5 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовые награды.





Александр Бриус