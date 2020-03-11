Высокие классы пожарной опасности зафиксированы на юге европейской территории России на месяц раньше, чем в прошлом году, говорится в сообщении Росгидромета.

«В связи с аномально теплой погодой, установившейся на юге европейской территории России, в Республике Крым, Краснодарском крае и Республике Адыгея по состоянию на 11 марта 2020 года отмечается 3-й (средний), местами 4-й (высокий) класс пожарной опасности, что на месяц опережает начало пожароопасного сезона 2019 года», — говорится в сообщении.

Во вторник руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности объявил о начале в некоторых регионах России пожароопасного сезона.

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