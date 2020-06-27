В Красноуральске Екатеринбургской области 15-летняя школьница забила ногами свою соперницу, узнав, что та переписывается с ее парнем, сообщает портал E1.ru. Происходящее на видео снимала третья девушка.

Атаковавшая наносила жестокие удары ногой в лицо, оборонявшаяся только пыталась прикрыться руками. По сути, речь идет даже не о драке, а об избиении. СМИ отмечает, что мать избивавшей девушку школьницы несколько лет отсиживает срок за убийство. Причем это далеко не первая драка.

Сама хулиганка отметила, что она помирилась с избитой, уголовное дело ей не грозит. «Заявление было подано, но его уже забрали», — подчеркнула она.

Начальник пресс-службы областного управления МВД Валерий Горелых подтвердил факт конфликта. Он подчеркнул, что инцидент произошел 21 июня. У потерпевшей обнаружены гематомы. Подозреваемая воспитывается отцом, но он вахтовик, месяцами отсутствует дома. Воспитанием занимается бабушка. По факту произошедшего возбудят административное дело о ненадлежащем воспитании.