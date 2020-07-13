Под Алапаевском Свердловской области местного жителя жестоко избили за то, что он при детях переодевал мокрые плавки, сообщается в группе во «ВКонтакте» «Алапаевск|Новости».

Инцидент произошел 8 июля. Группа молодых людей отдыхала на берегу реки Нейва. Через некоторое время после купания один из них спрятался за автомобилем, чтобы переодеть мокрые плавки. Но в этот момент, к несчастью, рядом проезжал автомобиль.

Автомобиль остановился, оттуда вышел мужчина, который сначала нанес удар ногой в спину юноше, а потом в лицо. Молодого человека госпитализировали. У него перелом челюсти, вероятно сотрясение головного мозга, а также кратковременная потеря памяти. Мужчина подал заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области отметили, что по факту ЧП будет проведена проверка.