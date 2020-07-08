Кабмин Украины назначил Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка, сообщил в среду представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

Кабмин Украины 7 мая уволил с должности омбудсмена по защите государственного языка Татьяну Монахову после того, как она подала заявление об отставке по собственному желанию.

«Сегодня путем рейтингового голосования на должность уполномоченного по защите государственного языка правительство назначило Креминя Тараса Дмитриевича», — написал Мокан на своей странице в Facebook.

Креминь – бывший депутат Верховной рады от партии «Народный фронт», профессор Николаевского национального аграрного университета и Николаевского областного института последипломного педагогического образования.

В середине мая 2019 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. Однако действующий украинский президент Владимир Зеленский пообещал провести тщательный анализ закона о госязыке на предмет соответствия конституции страны. Он отметил, что закон был принят «без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью».