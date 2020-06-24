Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководства государственного предприятия «Антонов», расследование касается порядка передачи товаров, подлежащих экспортному контролю, сообщила пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

«Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном деле, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по результатам материалов проверки действий бывшего руководства ГП «Антонов». Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 333 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю», — говорится в сообщении на сайте концерна.

В «Укроборонпроме» напомнили, что проверка деятельности предприятия была проведена по поручению премьера Украины Дениса Шмыгаля.

«По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевом использовании объектов государственной собственности; злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства предприятия, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации ГП «Антонов», — добавили в «Укроборонпроме».

На прошлой неделе государственный концерн «Укроборонпром» объявил о повторном увольнении президента госпредприятия «Антонов» Александра Донца.

Украинское госпредприятие «Антонов» объединяет опытно-конструкторское бюро, завод по производству авиационной техники и летно-испытательный комплекс. В активе деятельности предприятия 22 типа новых самолетов, более 110 специализированных модификаций различного военного и гражданского назначения. Госпредприятие «Антонов» изготовило около 22 тысяч самолетов, из них более 1,5 тысячи продано в 50 стран мира.