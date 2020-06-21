Правоохранители завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при обращении с газом» после взрыва в доме в Киеве, сообщила в воскресенье пресс-служба киевской прокуратуры.

Ранее в воскресенье пресс-служба Госслужбы по ЧС сообщила, что взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве, разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, три человека достали из-под завалов. Позже Госслужба по ЧС сообщила, что из-под завалов достали двух погибших.

«По факту взрыва в жилом доме по улице Петра Григоренко в Киеве открыто уголовное производство части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей»), — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия.