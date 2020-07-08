Государственное бюро расследований Украины закрыло дело об отмывании средств и неуплате налогов при продаже завода «Кузница на Рыбальском», в котором фигурировал бывший президент страны Петр Порошенко, сообщил его адвокат Илья Новиков.

Ранее инвестиционные фонды «Прайм Эссетс Кэпитал» и «ВИК», владельцами которых являются Порошенко и депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко, подписали договор о продаже судостроительного завода «Кузница на Рыбальском». Покупателем выступила компания Еwins Limited из группы «ТАС», бенефициаром которой является украинский бизнесмен Сергей Тигипко. Стоимость проданных акций не разглашалась в связи с коммерческой тайной.

«Уголовное дело по «Ленинской кузне» (одно из 24 «дел Порошенко») сегодня закрыто, я получил постановление от руководителя следственной группы Олега Корецкого», — написал Новиков в своем Facebook.

По его словам, Корецкий также рассказал, что на следователей оказывалось давление.

«На следователей оказывалось давление, о чем Корецкий согласился рассказать в ближайшее время прессе», — добавил адвокат.

Ранее Порошенко давал показания по делу о продаже завода «Кузница на Рыбальском» и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой», а также о злоупотреблении властью и должностными полномочиями.

Завод «Кузница на Рыбальском» в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.