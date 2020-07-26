Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти, сообщила в воскресенье пресс-служба СНБО.

«Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти трех миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак. Перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, что создает угрозы направления на них атак. В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом «gov.ua» и больше 6500 с доменом «ua», в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры», — говорится в сообщении на сайте СНБО.

Отмечается, что сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию настоящих IP-адресов. Это необходимо для смягчения DDoS-атак. Как отметил СНБО, информация о части украинских ресурсов является устаревшей, однако другая часть все еще актуальна.