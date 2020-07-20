На Украине заявили о «тайной разработке» России — эшелонированной системе освещения надводной и подводной обстановки в Черном море. Об этом говорится в исследовании, проведенном при участии экс-командующего ВМС Украины Сергея Гайдука и опубликованном в журнале «Черноморская безопасность».

В публикации утверждается, что Россия размещает оборудование для слежения за оружием противника на объектах газопровода «Турецкий поток» и планирует установить его на объектах «Голубого потока».

Кроме того, авторы исследования заявили, что Россия хочет установить «тотальный контроль за Черным морем путем создания подводного плацдарма».

Так, например, Гайдук утверждает о «противолодочном рубеже» в Сочи, который возник в результате развертывания гидроакустических станций «Амга-М».

Вице-адмирал также заявил о планах России разместить на мысах Тарханут и Херсонес электромагнитные станции для обнаружения вражеских объектов на море на расстоянии до 30 километров.

Украинские военные регулярно приписывают России различные «военные планы» и сами заявляют о готовности вести боевые действия. Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что боевой флот собирается «вернуть Крым» и готовится к полномасштабной войне с Россией.

В Кремле назвали эти слова глупостью и нагнетанием истерии. Сенатор от Крыма, вице-адмирал Валерий Куликов призвал украинских военачальников «остудить головы», первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что угрозы Неижпапы ничем не подкреплены. А глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в свою очередь, назвал слова украинского военного «бредом».