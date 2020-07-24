слова Джапаровой.

Она отметила, что в случае с Донбассом есть площадки для коммуникаций, например «нормандский формат», минский формат и так далее. В случае с Крымом же такого нет, поэтому МИД Украины думает над созданием международной коммуникационной площадки по вопросам полуострова.

Крым стал российским регионом после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Тем не менее Украина продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Власти России не раз заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Президент РФ подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее радио Sputnik назвало условие для встречи Путина и Зеленского в Крыму.

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