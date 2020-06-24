Финансовая помощь от государства из фонда борьбы с коронавирусом не дошла в украинские города, все куплено благотворителями, заявил во вторник мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко.

Ранее правительство Украины разработало изменения в госбюджет 2020 года, которые предусматривали урезание финансирования ряда сфер, а также создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Однако парламент не поддержал предложенные правительством изменения и отправил законопроект на доработку. В доработанном варианте закона кабмин предложил внести изменения в госбюджет 2020 года, которые предусматривают создание фонда борьбы с COVID-19 на сумму около 2,4 миллиарда долларов вместо планируемых ранее 3,4 миллиарда долларов. Именно за этот вариант проголосовали депутаты Верховной рады.

«Боролись с коронавирусом. Боролись, боролись. Я вам скажу на примере нашего города, так боролись, так эту помощь давали, что она к нам просто не дошла. Наверное, она так же не дошла к другим городским главам, потому что те 98 миллионов гривен (3,6 миллиона долларов), которые мы выделились из городского бюджета, и те 900 тысяч (33,7 тысячи долларов), которые нам дали из областного бюджета, это областные центры, это приблизительно такие цифры имеют мои коллеги из других городов. А где же те миллиарды, которые депутаты распределяли? Мне просто интересно, где они. Почему не дошли до нас?» — заявил Бондаренко в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, государство не поставило в город ни одного аппарата ИВЛ и ни одной ПЦР-системы для тестирования. Все было куплено благотворителями.

«Извините, если я городской глава один на один остался в борьбе с коронавирусом, то я считаю, что я сам должен принимать решение, когда карантин смягчать, когда ослаблять, когда усилить. Потому что те 120 миллионов (4,5 миллиона долларов), которые наш город недополучил в результате принятого преступного решения кабинета министров про карантин, нам никто не вышел не сказал, что мы вам компенсируем», — добавил он.

Минздрав Украины ранее сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 38 074, умерли 1 035 человек, 16 956 выздоровели.