Украинские правоохранители задержали 48-летнего священника, который подозревается в торговле оружием во Львовской области, сообщила пресс-служба Национальной полиции страны.

«Преступную деятельность священнослужителя разоблачили и задокументировали оперативники управления стратегических расследований во Львовской области Нацполиции… Правоохранители установили, что мужчина в собственном доме организовал оружейную. Через интернет покупал стартовые, шумовые пистолеты и макеты других видов оружия, переделывал его на боевое. Также он изготавливал патроны к этим пистолетам. В дальнейшем подыскивал покупателей и по почте переправлял им оружие», — говорится в сообщении на сайте полиции.

Пресс-служба отмечает, что мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В декабре 2018 года его задерживали за незаконное обращение с оружием. Тогда он был признан виновным и приговорен к пяти годам лишения свободы. От отбывания наказания мужчина был освобожден с испытательным сроком.

«Полицейские задокументировали несколько фактов продажи оружия. Его изъяли и направили на экспертное исследование, по результатам которого изъятые пистолеты являются огнестрельным оружием, пригодным к стрельбе. Восьмого июля проводятся санкционированные обыски на территории Львовской, Черкасской и Киевской областей, в частности, по месту жительства злоумышленника, а также у покупателей оружия», — добавили в полиции.

Во время обысков правоохранители изъяли восемь пистолетов, ружье, шесть глушителей, 165 патронов, светошумовые гранаты и другие элементы оружия.

По данным Нацполиции, задержанному грозит до семи лет тюрьмы, сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.