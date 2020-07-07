В Киеве задержали двух россиян якобы за подготовку «серии тяжких преступлений».

«По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран», — говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Сообщается, что оперативники установили автомобиль, на котором передвигались мужчины, и место их нахождения.

В пресс-службе ведомства уточнили, что готовят материалы для принудительного выдворения задержанных россиян за пределы Украины.