Правоохранители задержали на Украине бывшего военнослужащего вооруженных сил Украины, который подозревается в подготовке терактов в Луганской области, сообщила в субботу пресс-служба офиса генпрокурора.

«Следователями главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях предотвращено совершение ряда террористических актов и задержан бывший военнослужащий… Гражданин планировал устроить подрыв нескольких объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения. С этой целью он установил взрывные устройства у здания 59-го военного госпиталя в городе Северодонецке, в котором находятся около 170 человек из числа больных военнослужащих и медицинского персонала», — говорится в сообщении на сайте офиса генпрокурора.

«Также он заложил взрывчатку на железнодорожной станции в поселке городского типа Рубежное на участке пути, где обычно проводится разгрузка военной техники», — добавляется в сообщении.

Отмечается, что задержанный в течение 2018-2019 годов проходил службу в Донбассе. На данный момент подозреваемый задержан, взрывчатка изъята. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествию. По факту инцидента открыто уголовное дело.