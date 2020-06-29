Заболеваемость пневмонией на Украине за месяц возросла в два раза, заявил на брифинге в понедельник министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По данным минздрава страны, число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 на Украине составляет 43,62 тысячи, всего жертв — 1147.

«В середине апреля мы регистрировали в неделю около 5061 случая пневмонии. Затем этот показатель начал падать, в том числе благодаря довольно жесткому карантину. Одиннадцатого мая мы вышли на показатель 2143 случая пневмонии в неделю. Сегодня мы регистрируем более 4 тысяч пневмоний в неделю», — сказал он.

Министр добавил, что часть этих случаев — осложнения после коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,8 миллиона случаев заражения, свыше 495 тысяч человек скончались.