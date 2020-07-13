Украинские правоохранители закрыли 143 развлекательных заведения, нарушающих карантин из-за пандемии коронавируса COVID-19, были составлены 102 админпротокола, об этом сообщил председатель Национальной полиции Игорь Клименко на традиционном селекторном совещании во главе с президентом Владимиром Зеленским, передает в понедельник офис главы государства.

«Так, за последние сутки прекращена деятельность 143 развлекательных заведений, в частности ночных клубов и заведений. На них составлены 102 админпротокола», — сообщается на сайте президента.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина — разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешили полноценную работу мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.

Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 54 133 случая инфицирования COVID-19, скончались 1398 человек, выздоровели 26 503 человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 12,5 миллиона случаев заражения, свыше 561 тысячи человек скончались.