Число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией в Украине выросло за минувшие сутки на 706, до 44 334, сообщает во вторник система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

По состоянию на 30 июня в Украине выявлено 44 334 случая инфицирования COVID-19, из них 706 за минувшие сутки. Скончались от инфекции 1 159 человек, из них 12 за последние сутки. Всего выздоровели 19 115 человек, из них 88 за минувшие сутки, такие цифры приводятся на сайте системы мониторинга СНБО.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 500 тысяч человек скончались.